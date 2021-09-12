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Производитель TCL решил повременить с выпуском устройств с гибкими экранами, несмотря на то, что он один из первых представил их прототип, зарекомендовав себя в качестве потенциального конкурента южнокорейского гиганта Samsung с его Galaxy Fold.

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Как сообщает информационное издание HotHardware, главный представитель компании в лице Стефана Страйта, занимающего пост директора по маркетингу, заявил о том, что TCL вынуждена отложить выпуск своего дебютного коммерческого мобильного устройства со складным дисплеем до лучших времён.

При этом глава компании не упомянул, когда именно произойдёт это событие, обозначив только то, что придётся подождать, пока сама технология не станет более доступной в финансовом плане. Причём это связано в первую очередь с потребительскими интересами, дабы в конечном итоге каждый среднестатистический пользователь мог позволить себе такой девайс.

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Концепт TCL Project Chicago TLC – далеко не единственная компания, столкнувшаяся с трудностями при разработке складных смартфонов, что неудивительно, учитывая, насколько сложным оказался весь процесс запуска устройств нового поколения. Взять, к примеру, тот же Galaxy Fold от Samsung, который, несмотря на ценник в 2000 долларов США, потребовал усовершенствования. реклама Следующей ласточкой оказалась Huawei с её первым складным смартфоном, который оказался удачнее Galaxy Fold, но положение осложнила ситуация с санкционным давлением на компанию со стороны Штатов. И хотя с тех пор цены на такие гаджеты немного откатились, они по-прежнему входят в премиум-сегмент, оставаясь недоступными для многих потребителей. Возвращаясь к TCL стоит отметить, что изначально в планы компании входил выпуск относительно бюджетного складного устройства, но современные реалии не позволяют осуществить задуманное без ущерба для ценообразования. Между тем, это решение не стоит воспринимать, как отказ от намеченных ранее планов выпустить доступный смартфон со складным экраном, что поспешил подчеркнуть господин Страйт. Сам директор по маркетингу пользуется экспериментальным смартфоном Project Chiago на постоянной основе, однако этот гаджет не станет коммерческим ввиду его высокой стоимости, а в качестве альтернативного решения компания собирается представить к 2023 году более доступный массовый вариант.