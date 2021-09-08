Компания ByteDance, разработавшая TikTok, планирует взять кредит на $5 млрд. для развития бизнеса
О необходимости реструктуризации бизнеса TikTok в США говорил ещё бывший президент Штатов Дональд Трамп, но после прихода к власти Джо Байдена внимание к этой теме со стороны американского руководства постепенно сошло на нет. В связи с этим, китайской компании ByteDance, разработавшей TikTok, волей-неволей пришлось задумываться о дальнейшем развитии и необходимом для этого привлечении средств.
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Конечно, можно было бы разместить свои акции, но в Поднебесной с этим довольно строго, поэтому создатели суперпопулярной платформы решили искать деньги на стороне, вознамерившись взять в кредит, по меньшей мере, 5 млрд. американских долларов. При этом капитализация ByteDance составляет около 425 млрд. долларов – во всяком случае, именно такая экспертная оценка озвучивалась этим летом.
Спрашивается, зачем столь успешной компании брать на себя долговые обязательства? Между тем, её основатели не скрывают причину – для погашения старых кредитов по программе рефинансирования и дальнейшего расширения бизнеса.
Так, согласно информации, опубликованной информационным интернет-ресурсом The Information, ссылающимся на авторитетные источники, в настоящее время ByteDance уже ведёт переговоры с местными кредитно-финансовыми организациями о процентном займе на общую сумму в 5 млрд., часть из которых пойдёт на рефинансирование старых долговых обязательств.
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К слову, сейчас самое время для кредитования, поскольку процентные ставки обновили свой минимум. Что же касается оставшихся средств, то ожидается, что они будут потрачены на дальнейшее развитие бизнеса в Штатах, а также в странах ЕС, Латинской Америки и других регионах, где пока ещё слабая серверная инфраструктура и дефицит квалифицированного персонала.
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