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Крупнейший американский производитель процессоров Qualcomm подтвердил наличие договорённости о поставках ключевых чипов для электронных приборных панелей новейших электрокаров известной французской автомобилестроительной корпорации Renault.

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Как известно, в последнее время наблюдается настоящий ажиотаж, связанный с массовым переходом на электротягу, в котором считает должным принять участие каждый крупный производитель. Вот и калифорнийская компания Qualcomm решила не оставаться в стороне и планирует уже в ближайшее время попробовать собственные силы в этом сегменте.

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Согласно имеющейся информации, опубликованной Reuters, инженеры компании приступили к разработке и выпуску чипов, которые обеспечат одновременную работу приборных панелей электромобилей и развлекательно-информационных систем. Ранее компания Qualcomm презентовала сделку по поставке чипов с таким автомобильным гигантом, как General Motors.

Кроме того, сегодня стало известно, что в новом Renault Mégane E-TECH Electric также будут применены чипы Qualcomm для информационно-развлекательной системы электромобиля, работающего на программном обеспечении компании Google. Кстати, последняя является давним партнёром Qualcomm на рынке смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.

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Что же касается Megane E-TECH Electric, который будет представлен в рамках мюнхенской автомобильной выставки IAA Mobility 2021, запланированной на период с 7 по 12 сентября, то ожидается, что его продажи начнутся уже в 2022-м году.