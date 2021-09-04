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Пандемия со многими сыграла злую шутку, продемонстрировав, как важно не зависеть от импортных поставок. И даже такой гигант, как южнокорейский производитель Samsung Electronics ощутил на себе все тяготы сложившихся на фоне Covid-19 реалий с образовавшимся дефицитом компонентов.

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В итоге руководством компании было принято решение вкладывать средства в развитие корейских поставщиков, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от импорта. Масштабы впечатляют, ведь только за последние 12 месяцев инвестиции в потенциальное импортозамещение превысили 238 миллионов долларов США.

Такие данные приводит информационное издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на официальную статистику. Ещё до июля прошлого года инвестиции Samsung в развитие местных поставщиков были на порядок ниже, но когда стало понятно, что пандемия – это надолго, тогда как последствия вводимых на её фоне ограничений начали проявляться уже сейчас, компания была вынуждена взять очевидный для преодоления кризиса курс.

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При этом восемь из девяти инвестиционных производств являются публичными, тогда как девятая компания носит статус «дочки» одной из них. Для вложений Samsung пришлось выпускать новые акции, при этом доля южнокорейского конгломерата не превышает 10%. Что же касается распределения инвестиционных вливаний, то ожидается, что эти средства будут направлены на новые исследования и разработки.

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Одним из проектов, особенно заинтересовавших компанию, является производство специального технического газа, который получил широкое применение в литографии. Также в этот перечень стоит добавить изготовление защитного покрытия для фотомасок, химических средств для обработки кремниевых пластик и пр. Основная цель инвестирования сводится к вполне естественному желанию производителя повысить собственную конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Примут непосредственное участие в развитии местного производства и власти, которые уже внесли в бюджет-2022 дополнительное субсидирование в размере 9%. Пока же Samsung и прочие производители плотно зависят от японских поставщиков, едва выдерживая конкурентную гонку с тайваньским производителем TSMC.