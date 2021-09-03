Сотрудники Apple подали судебные иски на компанию в национальное управление по трудовым отношениям
Да, и на солнце бывают пятна, и пока одни считают работу в Apple мечтой, другие, которые эту самую мечту смогли осуществить, крайне недовольны своим положением и подают жалобы в соответствующие инстанции.
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Конечно, о повсеместном явлении речи не идёт, и на сегодняшней повестке дня пока всего лишь две жалобы, поданные 26.08 и 01.09 текущего года в формате судебных исков в Нацуправление, регулирующее трудовые отношения в США (NLRB). Претензии обусловлены недовольством сотрудников прозрачностью оплаты труда и безопасностью на производстве.
Сентябрьским истцом оказалась инженер компании Шер Скарлетт, которая обвиняет «яблочную» корпорацию в нарушении трудовых отношений. Согласно поданному иску, затрагиваются национальные аспекты трудовой деятельности крупнейшего IT-производителя.
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Второй иск, поданный неделей раньше, был составлен Эшли Джовик, которая якобы подверглась репрессивному воздействию со стороны руководства компании на фоне её опасений по поводу безопасности в Apple. Она же подала соответствующие жалобы ещё в несколько инстанций, занимающихся вопросами трудовой занятости и охраны здоровья на производстве.
Стоит отметить, что это далеко не первые претензии в адрес Apple, которая ранее имела весьма неплохую репутацию. В свою очередь представители компании заявили о том, что всегда согласны рассматривать каждый отдельный случай, а также готовы к диалогу для обеспечения и поддержания максимально прозрачных и комфортных условий труда для всех сотрудников без исключения.
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