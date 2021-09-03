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Сотрудники университета UCA опубликовали результаты весьма любопытного исследования, согласно которому, жители Сальвадор а в абсолютном своём большинстве имеют резко негативное отношение к приравниванию биткоина к фиатным деньгам с дальнейшим введением их в общую платёжную систему.

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Стоит напомнить, что в Сальвадоре в качестве национальной валюты используется доллар США, и 67,9% из опрошенных 1281 респондентов хотят и дальше рассчитываться только им, тогда как оставшиеся 32% высказали своё «в некоторой степени не против». И это невзирая на то, что соответствующий закон о введении биткоина уже подписан действующим президентом Букеле, и до его окончательного вступления в силу, которое состоится 7 сентября, остались считанные дни.

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Примечательно, что ещё в августе 9 из 10 опрашиваемых демонстрировали полную некомпетентность в вопросе, честно заявляя, что не понимают сути криптовалютной системы, тогда как 8 из 10 высказывались резко против, а 7 из 10 призывали власти отозвать подписанную резолюцию на введение крипты в государственную платёжную систему.

По наблюдениям занимающего в UCA пост декана Андреу Олива, такой резонанс между общественным мнением и внутренней политикой правительства история современного Сальвадора ещё не знала. Что касается мотивов, то президентом Букеле движет желание сделать собственную страну менее зависимой от американского доллара, что, по его мнению, только ускорит её экономическое развитие. В то же время местное население так не считает, будучи уверенным в том, что от введения Биткоина выиграют только богатые, власть имущие и сторонние игроки в лице внешних инвесторов.