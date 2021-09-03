Крупнейший китайский производитель микросхем SMIC инвестирует 11,22 млрд. долларов в новые заводы
Китайская компания SMIC продолжает расширять свою долю на рынке полупроводников, только за второй квартал, увеличив доходность на 21,8%, что эквивалентно 5,3% от всего мирового рынка.
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Такие результаты выводят производителя в безусловные лидеры Поднебесной, поэтому неудивительно, что в планах SMIC дальнейшее расширение производства. Подтверждением этих намерений стало заявление о начале строительства нового завода под Шанхаем, мощностей которого хватит на обработку до 100 тыс. компонентов в месяц.
Некоторые подробности о будущем предприятии стали известны и благодаря аналитическому агентству Bloomberg, согласно им SMIC собирается заручиться поддержкой местных муниципальных властей. Пока неизвестно, о каких именно дотациях идёт речь, но уже известно, что новый завод будет построен в юго-восточном предместье Шанхая, в котором действует своя экономическая зона.
Что касается распределения активов, то по предварительным данным, за SMIC будет закреплён 51% акций, тогда как оставшийся пакет будет поделен между муниципалитетом, который должен получить 25%, и сторонними инвесторами, при общем размере уставного капитала 5,5 млрд. долларов США. Также ожидается, что в рамках этого производства будут использованы самые продвинутые нанотехнологические процессы, начиная с 28-нм. Впечатляет и сам бюджет на строительство завода, на который было отведено 8,87 млрд. долларов.
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В ближайшем будущем SMIC собирается построить ещё одно предприятие, выбрав на этот раз южный Шэньчжэн. Правда, пока речь идёт о более скромном проекте, бюджет которого составил 2,35 млрд. при мощностном потенциале до 40 тыс. кремниевых пластин 300-миллиметроого типоразмера в месяц против прогнозируемой сотни тысяч строящегося шанхайского гиганта.
И здесь озвучивается готовность местных властей принять непосредственное участие в строительстве, хотя упоминаются и западные поставщики, на литографические технологии которых так надеются в SMIC. Их чаяния немного омрачают американские санкции, наложенные на уникальную технологию, однако есть надежда, что китайским промышленникам удастся обойти эти ограничения, поскольку литография не относится к передовым проектам Штатов.
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