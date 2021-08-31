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Популярный в последние годы разработчик одноимённого приложения для ведения онлайн-конференций Zoom Video Communication демонстрирует настоящий успех, впервые повысив свою доходность до миллиарда долларов США.

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Этот результат был опубликован по окончании отчётного периода в начале июля, продемонстрировав рост спроса на сервис, который составил 54%. Да, показатель впечатляющий, но он не идёт ни в какое сравнение с теми цифрами, которые можно было наблюдать во II квартале 2020 года, когда весь мир впервые погрузился в локдаун и был вынужден в срочном порядке переходить на удаленный формат работы, обеспечиваемый видеосвязью. В этот период Zoom бил все рекорды, демонстрируя 4-кратный прирост по скачиванию.

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Если же говорить про общий рынок такого ПО, то по прогнозам IDC, уже к 2025 году он превысит 51 млрд. долларов, удвоив свои показатели по сравнению с 2020-м, когда наблюдался массовый переход предприятий на этот формат. Подтверждением этого аналитического отчёта является и стремительный рост популярности аналогичного продукта Microsoft Teams, который уже сегодня использует более 250 млн. человек. Растёт и число активных пользователей Teams Phones, которые в месяц совершают более миллиарда звонков.

Другое дело, что офисные работники вынуждены постепенно возвращаться к привычному формату деятельности, поэтому востребованность Zoom неизбежно пойдёт на спад.

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Сами же представители компании настроены весьма оптимистично, отчитавшись о приросте корпоративных клиентов до общего количества 504900 организаций. Естественно, это отразилось и на выручке, позволив разработчикам софта зарабатывать по 100 тыс. долларов с каждого клиента в течение последнего года.

Часть заработанных средств используется компанией для улучшения сервиса, в результате чего удалось прилично расширить его функциональную составляющую, купив в июле «облачного» провайдера Five9 Inc. И вполне прогнозируемо, что такое приобретение позволит компании выйти на рынок инструментов для Call-центров, уже сегодня оцениваемый более чем в 24 млрд. долларов США.

Возвращаясь к прибыли Zoom, стоит отметить, что по окончании второго квартала она составила 1,02 млрд. против прошлогодних 663,5 млн. долларов США. Такие результаты позволяют надеяться на годовую доходность в размере 4,02 млрд. против 3,99 млрд., которые компании удалось выручить в 2020 году.