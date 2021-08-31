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Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC опубликовала свежий аналитический прогноз, согласно которому, мировой рынок смартфонов в ближайшие годы продолжит свой рост, невзирая на серьёзную проблему с поставками электронных компонентов, обусловленную их дефицитом.

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В International Data Corporation уверены, что уже в этом году показатель отгрузки мобильных устройств вырастет на 7,4%, превысив порог в 1,37 миллиарда единиц, тогда как в последующие два года можно будет наблюдать чуть более умеренный рост на 3,4% для 2022 и 2023 гг., соответственно. Кроме того, по предварительной оценке экспертов компании, увеличение продаж мобильной электроники на базе iOS составит 13,8%, тогда как отгрузка Android-устройств не превысит 6,2%.

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При этом безусловными лидерами на рынке станут смартфоны, поддерживающие технологию связи нового поколения 5G, поскольку ожидается, что их поставки вырастут до 570 миллионов единиц, что в процентном соотношении эквивалентно 123,4%. И это несмотря на устойчивость цен на такую электронику, которая в этом году прибавит пару долларов по сравнению с прошлым годом, составив 634 доллара США.

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Что касается средней стоимости аппаратов с 4G, то она напротив, понизится на 30%. Таким образом, эти устройства будут реализовываться по 206 долларов против прошлогодних 277-ти.

Увеличится на мировом рынке и доля присутствия смартфонов с 5G, которых уже к 2022-му году станет больше половины. Во всяком случае, по прогнозам IDC, их штучный эквивалент превысит 54,1%.