В первом полугодии 2021 года мировые продажи электромобилей выросли на 160%
Аналитическое агентство Canalys опубликовало статистические данные по мировому рынку автомобилей, согласно которым спрос на транспортные средства, оборудованные электрифицированными силовыми установками, существенно возрос.
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За прошедшее полугодие производителями было реализовано около 2,6 млн. электромобилей, и если сравнивать этот показатель с прошлогодним, то вырисовывается впечатляющий прирост в размере 160%. Также в этот перечень входят и гибридные модели с возможностью зарядки аккумуляторных блоков от электросети.
При этом выделяются и лидеры продаж, среди которых главенствуют КНР и Европа. Так, только в Китае за первые полгода удалось продать более 1,1 млн. автомобилей на электротяге, что составило 12% от общей рыночной доли продаж пассажирского автотранспорта из разного сегмента. Практически не отстает и Европа с её миллионными продажами, эквивалентными 15% от всего рынка сбыта.
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В общей сложности продажи в этих регионах составили 87% от мировых объёмов, реализованных за прошедшее полугодие. Кроме того, стоит отметить, что поставки в США в период с января по июль включительно составили 250 тыс. электромобилей. В процентном соотношении это всего лишь 3%, что делает Штаты аутсайдером в условной гонке за электротягой.
Что касается списка ведущих производителей, то на всём рынке без исключения лидируют такие автоконцерны, как Tesla, Volkswagen и BMW, а также Stellantis и SGMW.
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