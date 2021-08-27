В App Store можно будет оплачивать сервисы через любые платёжные системы
В 2019 году против компании Apple был подан коллективный иск, обвиняющий гиганта в злоупотреблении своим положением монополиста на рынке. Данное обвинение было связано с отсутствием альтернативных платёжных систем, которые могли бы использоваться для покупки различных приложений, представленных в фирменном магазине производителя App Store.
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В итоге в Apple было решено уступить истцам, разрешив разработчикам предоставлять потенциальным пользователям право выбора способа оплаты за сервис, и обязательно предупреждая их об этом. Проще говоря, теперь можно будет делать покупки в App Store, оплачивая их вне «яблочной» экосистемы.
Кроме того, компания снизила комиссию, что можно оценить на практике уже сейчас, поскольку изменения успели вступить в силу. Среди прочих приятных новостей – намерение Apple основать 100-миллионный фонд, из которого все партнеры, заработавшие на торговой площадке App Store менее миллиона долларов в период с 06.2015 года по 04.2021 года включительно, смогут получить денежную компенсацию.
По предварительным данным, её размер составит от 250 до 30000 долларов, и коснётся более 99 % владельцев софта в магазине. Конечно, компенсация не самая высокая, но таким образом компания рассчитывает задобрить тех разработчиков, которые уже давно изъявляли желание получать деньги от пользователей, будучи освобожденными от комиссионных сборов Apple.
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Возвращаясь к теме внедрения альтернативных систем для оплаты, стоит отметить, что для их использования потенциальным покупателям останется только дать разрешение на появление соответствующих уведомлений.
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