Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Штат Техас имеет шансы обрести нового поставщика электроэнергии в лице Tesla. Во всяком случае, известный во всем мире производитель электрокаров уже подал соответствующую заявку в ведомственную Комиссию американского штата, отвечающую за коммунальное хозяйство.

реклама

В придачу к этой заявке прилагается проект на строительство необходимой инфраструктуры, а в частности, большого энергохранилища, которое будет расположено в предместье Хьюстона – городе Энглтоне. Известен также его мощностной потенциал – 100 мВт, которые будут подключены к местной электросети, для чего уже создан техасский филиал Tesla Energy Ventures.

Это далеко не первый подобный опыт на счету компании, построившей ранее несколько промышленных хранилищ на территории США и Австралийского континента. Среди них два калифорнийских гиганта, один из которых находится под Лос-Анджелесом, а второй поблизости Монтерея. И хотя ранее Tesla не позиционировала себя продавцом электроэнергии, выполняя роль посредника, похоже, теперь она попробует себя в новом статусе.

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Что же, весьма вовремя, если учесть, каким непростым для жителей Техасса оказался февраль 2021 года, когда природные катаклизмы буквально обесточили местные города, парализовав в них любую деятельность. Стоит напомнить, что власти штата справились с проблемой «на троечку», потратив много времени на поиски виновных и обоюдные обвинения.

реклама

На самом же деле проведённое позже расследование показало, что виной всему оказались слишком мягкие требования к надёжности используемых в этой местности энергосистем.

Важным критерием стала и инфраструктурная изолированность штата, энергосети которого являются полностью автономными, будучи никак не связанными с другими американскими регионами. Проще говоря, в случае серьёзной аварийной ситуации запитать Техас не удастся, поскольку у него нет резервных энергоисточников.

Вот и получилось так, что местная управляющая компания ERCOT оказалась совершенно беспомощной, что не преминул упомянуть в своем микроблоге в Twitter и господин Маск. В общем, для Tesla дело осталось за малым – получить лицензию, после чего можно будет уверенно продвигать свои услуги на техасском энергетическом рынке.