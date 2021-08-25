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Южнокорейский гигант Samsung усиленно инвестирует многомиллиардные прибыли в перспективные сферы своего производства, и готов только в ближайшие 3 года ещё потратить более 200 млрд. долларов США.

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Согласно последним официальным данным, как сообщает интернет-ресурс Business Korea, около 43 млрд. будет инвестировано в строительство новых предприятий. В частности, по сведениям, опубликованным авторитетным корейским изданием, часть этой суммы пойдёт на развитие промышленности в Пхёнтхэке и наём сотрудников, специализирующихся на изготовлении продукции по 3-нанометровому техпроцессу.

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Кроме того, компания собирается вкладываться в производство памяти, усматривая большие перспективы в EUV-литографии, используемой для изготовления чипов оперативной памяти, и твердотельных 200-слойных накопителях стандарта 3D NAND с опережением запланированного ранее графика. Что же, неудивительно, особенно на фоне успехов Micron Technology и SK Hynix, разработавших 176-слойную память.

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Также стоит отметить, что подобная инвестиционная активность во многом обусловлена недавним громким событием – освобождением из-под стражи вице-президента Samsung Electronic Ли Дже Ёна, который и развернул столь бурную деятельность в этом направлении.

Уже сейчас становится очевидным, что наследник империи взял правильный курс, поскольку после официального декларирования инвестиционных намерений Samsung, акции компании взлетели на 3%, чего не происходило с февраля текущего года.