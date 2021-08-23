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Первое полугодие миновало, а значит, самое время для отчётов, согласно которым, абсолютным лидером продаж электромобилей в мире по-прежнему остаётся детище Илона Маска автоконцерн Tesla, о чём сообщила аналитическое агентство SNE Research.

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В то же время серебро и бронза в этом рейтинге достались стремительно развивающимся и наращивающим поставки китайским производителям Wuling и BYD. Так, первый гигант из Поднебесной только за прошедший год увеличил производство с 2 до 10,7%, выпустив больше 190 тыс. автомобилей. Для сравнения, с конвейеров Tesla за этот же период сошло почти 400 тыс. машин, что позволяет американской компании занимать долю в 20% от общего рынка.

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Разрыв немаленький, но если учесть ту динамичность, с которой развивается производство SAIC-GM-Wuling, то не приходится делать прогнозов даже на следующий год, не говоря уже о более далекой перспективе.

Что касается компании BYD, то она успела произвести без малого 100 тыс. автомобилей, правда, год назад производитель продемонстрировал ненамного меньшие показатели. И на сегодняшний день доля автоконцерна на мировом рынке составляет 5,4%, что чуть больше, чем у Volkswagen и Great Wall, которые также вошли в пятерку лидеров.

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На 6-м месте Hyundai, но она имеет все шансы вырваться вперед уже в ближайшей перспективе, в пользу чего говорит удвоение её объёмов производства за минувшее полугодие. Если так пойдет и дальше, то вполне реально, что этот корейский производитель растолкает локтями текущих лидеров.

Отдельный учёт ведется для гибридов, среди которых пальма первенства досталась немецкому автоконцерну BMW с его 12,9-процентной долей, что эквивалентно 106 тыс. авто. Далее следуют по порядку такие марки, как Mercedes, Volvo и все тот же BYD, который продемонстрировал впечатляющий прирост в 428% в данном сегменте.