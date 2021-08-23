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Уже очевидно, что пандемия не только не идёт на спад, но и проявляется с новой силой в виде мутировавших штаммов, и поэтому многие компании считают, что сейчас не самое лучшее время для инвестирования, учитывая, как вводимые на фоне Covid локдауны влияют на производство. Но, похоже, не для Samsung, которая по-прежнему вкладывается во вьетнамские площадки.

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На сегодняшний день компания уже инвестировала в организацию производства больше 17,5 млрд. долларов США, продолжая вливать средства в экономику стремительно развивающегося азиатского региона. В итоге только усилиями Samsung в технопарках Вьетнама создано более 170 тыс. новых рабочих мест. И надо сказать, что при этом 20% вьетнамского экспорта рынка составляет мобильная электроника южнокорейского гиганта.

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А как же пандемия? Согласно отчётам аналитического агентства Fitch Solutions, она никак не препятствует инвестированию в развитие производства в этой благоприятной вьетнамской стране. Так, только в северной части Вьетнама сосредоточено около 65% иностранных предприятий, тогда как на юг и на центральные регионы страны приходятся остальные 35 и 5%, соответственно.

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И Samsung – далеко не единственный мировой гигант, который считает это направление перспективным. Например, компания Panasonic не так давно решила перенести туда из соседнего Таиланда производственные мощности для изготовления крупной бытовой техники. Что касается севера, то эта местность выбирается инвесторами отнюдь не из-за каких-то климатических особенностей, а из-за близости китайской границы.

Именно здесь пролегают самые удобные транзитные пути и действуют наиболее низкие расценки на землю под промышленность. Также одной из дополнительных причин привлекательности Вьетнама стало разрешение на расширение инфраструктуры функционирующих ныне технопарков, которое любезно предоставило вьетнамское правительство, прекрасно понимающее перспективы снятия каких-либо ограничений в этом вопросе.