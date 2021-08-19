Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, китайский гигант Huawei претерпевает далеко не самые лучшие времена, что обусловлено американскими санкциями, под гнётом которых компания работает на протяжении уже 3-х лет.

реклама

Естественно, такое положение вещей не могло не отразиться на доходности производителя, основная доля которой теперь приходится на рынок родной Поднебесной. Если же конкретизировать текущую ситуацию, то речь идёт о 2/3 от всей прибыли, тогда как о расширении на внешнем рынке, заинтересованном в ставших недоступными для Huawei Google-сервисах, не может быть и речи.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 3070 в Регарде СИЛЬНО дешевле 100 тр 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Свою лепту вносит и политика американского правительства, которое помимо введения санкционных ограничений для обвиняемой в шпионаже Huawei, призывает другие страны бойкотировать продукцию китайской компании. И, конечно же, здесь просматривается явная выгода для западных конкурентов, мобильная электроника которых продаётся на порядок дороже, несмотря на аналогичную техническую и функциональную составляющую.

Теперь немного цифр, предоставленных аналитическим агентством Nikkei Asian Review. Согласно отчётам компании, в досанкционные времена до 70% выручки Huawei поступало именно с внешних рынков, а уже к 2020-му году эти объёмы сократились почти в два раза, составив 34%. И хотя компания по-прежнему успешно реализует собственную продукцию на африканском и азиатском рынках, дорога на запад ей явно заказана.

реклама

При этом поставки организует сама Huawei Technologies, тогда как её кредитованием чаще всего занимаются китайские банки. Наибольшие успехи гиганта на внешнем рынке можно наблюдать в Сенегале, где Huawei принимала непосредственное участие в создании инновационного центра информационной обработки, и в Кении, где она была задействована в поставках специального оборудования для видеонаблюдения.

Всего же компания была привлечена в 700 разных проектах по всему миру, увеличив штат своих сотрудников до 200 тыс., что эквивалентно населению небольшого города. Поэтому нетрудно представить, насколько болезненными являются изменения последних лет, которые заставляют Huawei приспосабливаться в самых жёстких условиях.