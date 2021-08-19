Samsung рассматривает возможность строительства завода по производству чипов в штате Нью-Йорк
Южнокорейский производитель Samsung рассматривает возможность организовать новые производственные мощности для изготовления дефицитных полупроводников в штате Нью-Йорк. Не в Китае, как делают все мировые гиганты, включая Apple, и даже не в Аризоне, где планировался завод изначально, а в негласной американской столице.
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По имеющейся информации данный проект обойдётся компании не менее чем в 17 млрд. долларов США, хотя не факт, что в Samsung не передумают, поскольку на рассмотрении у разработчиков есть ещё один вариант – штат Мичиган. Среди прочих вариантов – отказ от амбициозной затеи в пользу родного южнокорейского государства, где производство явно будет стоить на порядок дешевле, даже если начинать всё с нуля.
При этом остаётся неизвестным, о какой, собственно, продукции идёт речь. По предварительным экспертным оценкам, это могут чипы, изготавливаемые по 5-нанометровому технологическому процессу с возможностью расширения до полупроводников, создаваемых по 8-нанометровому техпроцессу. Что же, неудивительно, учитывая тот ажиотаж, который можно наблюдать сегодня в связи с дефицитом и продолжающим нарастать спросом на чипы для видеокарт GeForce RTX 30-й серии от ведущего производителя NVIDIA.
Возвращаясь к теме американского производства, стоит отметить, что власти США готовы предоставить для Samsung налоговую льготу в размере 2 млрд. долларов на строительство и дополнительные преференции на развитие соответствующих инфраструктурных объектов.
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Если всё пойдёт по плану, то южнокорейский гигант создаст почти 2 тыс. рабочих мест, которые абсолютно не помешают даже такому развитому региону. При этом не исключается, что концентрация новых производственных мощностей придётся на известный во всём мире технологический парк Western New York Science & Technology Advanced Manufacturing Park, площадь которого превышает 500 Га, позволяя размещаться таким компаниям, как Global Foundries и IBM.
Поместится и новый завод Samsung, хотя это всего лишь предположение, до сих пор не получившее официального подтверждения, как и само строительство завода полупроводников на территории США.
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