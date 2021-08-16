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О том, что команда разработчиков компании Google работает над новой функцией, позволяющей быстрое восстановление недавно закрытой в браузере Chrome вкладки, стало известно ещё год назад. А недавно опция под рабочим названием Closed Tab Cache появилась в доступе для тестировщиков бета-версии Chrome Canary для стационарной и мобильной платформы Windows и Android.

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В свою очередь в Google спешат предупредить, что на сегодняшний день это всё ещё экспериментальный функционал, поэтому его несанкционированное применение может спровоцировать сбои в работе Chrome.

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Что касается предназначения нового инструмента, то он необходим для того, чтобы быстро восстанавливать случайно или необдуманно закрытые вкладки, которые сегодня открываются посредством загрузки из кеша через контекстое меню либо с помощью специальной комбинации горячих клавиш Ctrl, Shift и T.

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Применение новой функции позволит временно перемещать закрытые вкладки в специальное хранилище с сохранением мгновенного доступа к нему. Чтобы опробовать её на практике, пользователю нужно перейти по пути chrome://flags/#closed-tab-cache, где требуется активировать этот параметр, не забыв перезапустить браузер, без чего инструмент останется недоступным.

Если тестирование пройдёт успешно, то не исключено, что совсем скоро данная функция будет закреплена в приложении Chrome на постоянной основе.