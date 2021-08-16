Google тестирует функцию моментальной загрузки недавно закрытых вкладок для браузера Chrome
О том, что команда разработчиков компании Google работает над новой функцией, позволяющей быстрое восстановление недавно закрытой в браузере Chrome вкладки, стало известно ещё год назад. А недавно опция под рабочим названием Closed Tab Cache появилась в доступе для тестировщиков бета-версии Chrome Canary для стационарной и мобильной платформы Windows и Android.
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В свою очередь в Google спешат предупредить, что на сегодняшний день это всё ещё экспериментальный функционал, поэтому его несанкционированное применение может спровоцировать сбои в работе Chrome.
Что касается предназначения нового инструмента, то он необходим для того, чтобы быстро восстанавливать случайно или необдуманно закрытые вкладки, которые сегодня открываются посредством загрузки из кеша через контекстое меню либо с помощью специальной комбинации горячих клавиш Ctrl, Shift и T.
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Применение новой функции позволит временно перемещать закрытые вкладки в специальное хранилище с сохранением мгновенного доступа к нему. Чтобы опробовать её на практике, пользователю нужно перейти по пути chrome://flags/#closed-tab-cache, где требуется активировать этот параметр, не забыв перезапустить браузер, без чего инструмент останется недоступным.
Если тестирование пройдёт успешно, то не исключено, что совсем скоро данная функция будет закреплена в приложении Chrome на постоянной основе.
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