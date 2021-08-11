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Американский суд штата Техас обязал Intel, обвиняемую в патентном нарушении, выплатить VLSI Technology 2,18 млрд. долларов США. Проигравшая дело компания ранее подавала ходатайство о повторном его рассмотрении, однако на днях стало известно, что вынесенный 2 марта вердикт останется без изменений.

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Согласно ему, Intel будет обязана компенсировать VLSI 1,5 млрд. долларов за посягательство на интеллектуальную собственность одного патента и ещё 675 млн. за другой. Примечательно, что такое решение категорически не устроило ответчика, который помимо попытки восстановить своё виденье справедливости дал команду изменить внутренний регламент, чтобы в дальнейшем исключить любые риски такого плана, а следовательно, и столь колоссальные издержки, нещадно бьющие по экономике компании.

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Кроме того, упомянутый выше проигрыш – лишь один из прецедентов, по которым были открыты судебные тяжбы между двумя компаниями. Так, в разных американских штатах было начато делопроизводство по вопросу ещё семи пока недоказанных нарушений на общую сумму компенсации в размере, превышающем 7 млрд. долларов США. И это не считая сопутствующих судебных издержек, с которыми может набежать все 11 миллиардов.

Возвращаясь к проигранному делу, стоит отметить что, по мнению представителей Intel, вынесенное решение является следствием ошибки присяжных, сделанной на основе некорректно составленной законодательной базы. Также стоит напомнить, что ранее компании удалось избежать штрафных санкций в размере 3 млрд. долларов по трём обжалованным судебным искам, поданным все тем же оппонентом VLSI, но, похоже, в этот раз избежать ответственности не получится.