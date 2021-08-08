С 2022 года в Китае могут запретить применение беспроводных зарядных устройств повышенной мощности
В сети появилась довольно любопытная информация о том, что китайский Минпром рассматривает возможность ввести полное ограничение на эксплуатацию беспроводного зарядного оборудования мощностью свыше 50 Вт.
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В пользу этого пока ещё предположения говорит временное постановление о радиоуправлении беспроводных зарядных устройств, внесенное на ведомственное рассмотрение. В рамках документа предлагается ввести определённые ограничения на эксплуатацию зарядных устройств с мощностным потенциалом, превышающим уровень в 50 Вт. По информации авторитетного китайского информационного издания gizchina.com, совсем скоро это ограничение может обрести юридическую силу, и не исключено, что произойдёт это уже в начала 2022 года.
Вполне естественно, что придание законного статуса ограничению, окажет непосредственное влияние на весь сектор данной индустрии, ведь уже сейчас активно разрабатываются устройства с мощностью 120 Вт, дающие возможность заряжать аккумуляторы средней ёмкостью 4000 мАч за каких-то 15 мин. А это означает, что в случае принятия закона такие зарядки, вообще, не поступят в продажу. Во всяком случае, на китайском рынке их точно не будет, тогда как экспортные вопросы пока остаются без ответа.
Также стоит отметить, что среди производителей мощного зарядного оборудования лидирует Xiaomi, поэтому в случае наложения на его разработки вето, в первую очередь пострадает именно эта компания, особенно в свете того, что уже 10 августа она планирует представить новый смартфон с мощностью зарядки 70-80 Вт.
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Спасти ситуацию может только то обстоятельство, что такой потенциал должна поддерживать и сама зарядка, иначе она будет ограничивать мощность своими предельными показателями. И в свете разворачивающихся событий, этот изначально требующий доработки нюанс имеет все шансы помочь китайскому гиганту обойти ограничения в будущем.
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