В Китае успешно завершились испытания отечественной версии глобального спутникового интернета
Похоже, глобальная спутниковая сеть входит в планы не только SpaceX. И речь сейчас пойдёт даже не о OneWeb, а о Китае, который вознамерился отправить на орбиту 13 тысяч спутников для обеспечения землян глобальным спутниковым интернетом.
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Вчера в Поднебесной успешно прошли испытания, в которых тестировались не только планируемые к запуску спутники, но и наземное 5G-оборудование. Следующий этап подразумевает уже запуски, так как спутник широкополосной связи с поддержкой технологии 5G, прошёл проверку ещё в феврале прошлого года.
Стоит отметить, что этот объект вошёл в «спутниковую семёрку», разработанную с целью создания искусственного созвездия Хунъян, которое было частично запущенно на орбиту ещё в 2018-м. Что же касается следующего этапа запуска, то он должен состояться не раньше 2025 года, после чего можно будет говорить об обеспечении спутникового соединения по всей планете, о каких бы удалённых её уголках не шла речь.
Во всяком случае, соответствующая заявка в Международный союз электросвязи была подана Китаем ещё в ноябре прошлого года, и именно в ней значатся те самые 12992 широкополосных интернет-спутника, разбитых на две группировки для работы в радиочастотном и орбитальном диапазонах.
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Одна сеть будет включать в себя 6080 объектов, удаленность от земной поверхности которых составит от 508 до 600 км, тогда как вторая сеть из оставшихся 6912 спутников получит размещение на расстоянии 1145 км.
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