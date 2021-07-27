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Закончился второй отчётный квартал, а значит, пора подводить итоги по тем результатам доходности крупных компаний, среди которых производители микросхем памяти. И как показывают цифры, этот период стал однозначно благоприятным для корейского гиганта SK Hynix, сумевшего удвоить свою операционную прибыль, составившую в итоге 2,3 млрд. долларов США.

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Что примечательно, этот показатель превысил данные ранее аналитиками самой компании прогнозы, и последовательное увеличение доходности составило 22% при операционном приросте 38%. Общая же выручка выросла на 20%, что обусловлено высоким спросом, который в текущем году превзошел все ожидания.

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Кроме того, специалисты прогнозируют сохранение этих тенденций и во II-м полугодии, добавляя к текущему спросу потенциальный интерес к смартфонам, поддерживающим новый сетевой стандарт 5G. Вносит свою лепту в формирование спроса и стремительно растущий дефицит на готовую продукцию, тенденция к сокращению запасов которой будет только нарастать.

Что же касается борьбы с дефицитом, то в компании SK Hynix собираются делать это за счёт производственного расширения и увеличения капиталовложений. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос о заключении сделки с Intel на покупку китайской компании, специализирующейся на производстве твердотельной памяти, который в данный момент находится на рассмотрении антимонопольного комитета Поднебесной с перспективой одобрения до конца текущего года.

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Также стоит напомнить, что в настоящее время SK Hynix имеет 12,3% от общей доли рынка твердотельных накопителей, что позволяет занимать ей 4-е место в общем рейтинге. При этом успешная сделка с Intel, которая добавит к активам компании ещё 7,5%, сулит ей 2-е место на рынке, в результате чего придётся потесниться занимающему его сейчас производителю Kioxia с его 18,7%.

А вот безусловного лидера в сегменте Samsung пока ещё никто не переплюнул, да и перспективы это сделать весьма туманные, ведь 33,5% – мягко говоря, не шуточная доля.