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Известно, что для регионального развития SpaceX автор и главный руководитель проекта Илон Маск подавал заявку на субсидирование в размере 886 млн. долларов США, собираясь внедрять свои разработки в сельской местности.

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Часть этих средств должна была пойти на обслуживание транспортной инфраструктуры (автомобильные стоянки и терминалы аэропортов). Тем не менее у Федеральной комиссии по связи США другой взгляд на этот вопрос, поэтому неудивительно, что SpaceX попала в число «счастливчиков», которым пришло письмо с просьбой об отзыве запроса на субсидирование уже запущенного в эксплуатацию проекта.

Примечательно, что в перечень получателей таких писем «счастья» от FCC попали и другие крупные компании, ранее выигравшие тендеры на многомиллионные субсидии. В их числе оказались Charter Communications Inc., Lumen Technologies Inc и др.

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Данное решение в ведомстве объясняют тем, что организации, которые уже предоставили доступ к сети, не должны претен6овать на субсидирование, причём в таких крупных масштабах. В то же время, в этих заявлениях звучит необходимость сохранения выделенных средств для дальнейшего развития инфраструктуры в тех районах, которые ещё не получили качественное сервисное обслуживание.

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Во всяком случае, вся суть ведомственного аукциона Rural Digital Opportunity как раз сводится к выделению средств на предоставление доступа к сети для тех районов, где наблюдается ограниченное или полное отсутствие интернет-услуг.

И хотя SpaceX попала в декабрьский список претендентов на часть выделенных в рамках субсидии 9,2 млрд. долларов США, на освоение которых было отведено 10 лет, остаётся только догадываться, какое развитие в дальнейшем получит эта история.

Кроме того, исполняющая обязанности председателя FCC Джессика Розенворсель уже сейчас заявляет о необходимости усиления контроля в освоении этих средств с целью перенаправления их в действительно нужное русло.