Цукерберг планирует сделать из Facebook «онлайн-метавселенную»
На днях основатель популярной социальной сети Марк Цукерберг поделился своими планами на будущее. Как оказалось, ближайшая пятилетка обещает быть жаркой, поскольку в эти планы входит создание сетевой «метавселенной».
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По сообщению информационного издания The Verge, Цукерберг собирается представить, так называемый, воплощённый интернет, который будет создавать ощущения полного присутствия. В качестве примера Цукерберг приводит виртуальный 3D-концерт, как новый перспективный формат.
При этом автор идеи подчеркивает, что это не просто VR, а куда более сложная составляющая виртуального мира, способная обеспечить эффект максимального погружения, как наиболее интересующий современных пользователей формат (ведь недаром в технологию сегодня вливаются такие инвестиции). Также Цукерберг анонсировал использование сразу нескольких платформ для создания собственной «метавселенной», обозначая её, как условный гибридный продукт.
Сюда же стоит добавить «бесконечный офис» – ещё один амбициозный проект основателя Facebook, который, согласно его пояснениям, сможет создавать в виртуальном пространстве разные рабочие места, позволяя переносить сотрудников в любое место в качестве динамичной голограммы, вне зависимости от их фактической локации.
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Как и зачем – пока не известно, но сам Цукерберг сулит полное ощущение реальности происходящего, уверяя, что такие технологии будут доступны всем желающим вне зависимости от того, какие гаджеты есть в их распоряжении.
Прокомментировал эти планы и именитый университетский эксперт из Британии Верити Макинтош, который уверен, что внедрение новых VR-технологий такого масштаба станет золотоносной жилой для Facebook. Что же, нам остаётся только дождаться их практической реализации.
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