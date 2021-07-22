Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Известный японский производитель тяговых батарей для электромобилей компания Nidec видит большой потенциал в сегменте электрокаров стоимостью до 5000 долларов США. Во всяком случае, компания собирается открыть в Китае новую производственную линейку электродвигателей именно для данного сегмента, официальное подтверждение этому уже появилось в Nikei Asian Review.

реклама

Согласно опубликованной информации, производство будет запущено для производителя SAIC-GM-Wuling, совладельцем которого является Nidec. Стоит напомнить, что речь идёт об автоконцерне, выпускающем популярный бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV, стоимость которого не превышает 4400 долларов США.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

И хотя у японцев немало конкурентов в виде китайских производителей оборудования для электрокаров, они полагаются на удачу, рассчитывая на то, что более качественная и надёжная продукция по доступной цене позволит им отвоевать свою нишу на новом рынке.

Ранее в среду руководство Nidec объявило, что уже в следующем году на территории Тайваня совместно Foxconn будет запущено массовое производство электрических аккумуляторов. Кроме того, в среднесрочном бизнес-плане компании прогнозируется, что к 2025 году её выручка в этой отрасли вырастет в 2,5 раза, а к 2030-му – в 19 раз. По крайней мере в настоящий момент Nidec активно расширяет штат, обещая сотрудникам поднять на 30% уровень зарплат в течение 3 лет.

реклама

Далее – поглощение более мелких конкурентов с конечной целью выйти на долю в 45% от общего рынка уже к концу текущего десятилетия. И дефицит комплектующих, образовавшийся из-за пандемии, не помеха, поскольку компания уверена, что стабилизировать ситуацию удастся уже в I квартале 2022 года.