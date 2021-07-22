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Nidec откроет совместные предприятия по производству электромобилей с Wuling и Foxconn

Компания считает наиболее перспективным сегмент электромобилей стоимостью до 5000 долларов.
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Известный японский производитель тяговых батарей для электромобилей компания Nidec видит большой потенциал в сегменте электрокаров стоимостью до 5000 долларов США. Во всяком случае, компания собирается открыть в Китае новую производственную линейку электродвигателей именно для данного сегмента, официальное подтверждение этому уже появилось в Nikei Asian Review.

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Согласно опубликованной информации, производство будет запущено для производителя SAIC-GM-Wuling, совладельцем которого является Nidec. Стоит напомнить, что речь идёт об автоконцерне, выпускающем популярный бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV, стоимость которого не превышает 4400 долларов США. 

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И хотя у японцев немало конкурентов в виде китайских производителей оборудования для электрокаров, они полагаются на удачу, рассчитывая на то, что более качественная и надёжная продукция по доступной цене позволит им отвоевать свою нишу на новом рынке.

Ранее в среду руководство Nidec объявило, что уже в следующем году на территории Тайваня совместно Foxconn будет запущено массовое производство электрических аккумуляторов. Кроме того, в среднесрочном бизнес-плане компании прогнозируется, что к 2025 году её выручка в этой отрасли вырастет в 2,5 раза, а к 2030-му – в 19 раз. По крайней мере в настоящий момент Nidec активно расширяет штат, обещая сотрудникам поднять на 30% уровень зарплат в течение 3 лет. 

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Далее – поглощение более мелких конкурентов с конечной целью выйти на долю в 45% от общего рынка уже к концу текущего десятилетия. И дефицит комплектующих, образовавшийся из-за пандемии, не помеха, поскольку компания уверена, что стабилизировать ситуацию удастся уже в I квартале 2022 года.

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foxconn электромобили электрокары nidec wuling
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