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Подорожание электрокаров Tesla можно было наблюдать ещё с февраля, когда представители модельного ряда Model 3 и Y регулярно прибавляли в цене по 500 долларов США, пока в конечном итоге не подорожали на 3 тысячи. Но как оказалось позже, это не предел по сравнению с моделями Model S и X, которые после реновации подорожали на 5 тысяч долларов, причем только за один этап.

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Согласно информации, размещённой на сайте Electrek, базовая Model S с колёсной формулой 4 х 4 и двумя моторами обойдётся покупателям почти за 84990 долларов против 79990, актуальных ещё накануне. Что касается трёхмоторной Model S Plaid, то она по-прежнему стоит около 130 тысяч долларов, хотя не исключено, что и эта цена носит временный характер. Кроссовер Model X также подорожал на 5 тысяч и реализуется по цене 94990 долларов США.

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Есть и приятные новости, которые касаются тех, кого заинтересовал кроссоверная версия электромобиля Plaid, так как он, напротив, подешевел на 10 тысяч. В то же время можно наблюдать серьёзную разницу в размере 10 тысяч между базовыми моделями S и X, причём в пользу последнего.

Перечисленных выше моделей пока ещё нет в свободном доступе, и ждать их нужно не раньше января-февраля 2022 года, поскольку в настоящий момент Tesla сосредоточена на выпуске своих более массовых моделей электрокаров. И это несмотря на всеобщую тенденцию брать курс на производство флагманов в сложившихся условиях дефицита комплектующих.