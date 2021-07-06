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Как сообщает независимое информационное издание MacRumors, ссылающееся на авторитетный инсайдерский источник в преддверии выпуска iPhone 13 mini, собирать смартфон будет известная в Тайване компания Pegatron.

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Согласно предварительной информации, ODM-производитель уже заключил часть соглашений на сборку стандартного аппарата 13-й серии с 6,1-дюймовой диагональю дисплея. На очереди младшая версия с экраном на 5,4 дюйма.

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Кроме того, стало известно, что 13-й mini станет последним на счету компании аппаратом с такой экранной диагональю. А всё из-за низкого спроса на такие модели, поэтому 14-й mini уже вряд ли появится. Скорее всего, следующее поколение iPhone получит стандартный экран на 6,1 дюйма и 6,7-дюймовый для моделей Pro, хотя эта информация пока не получила официального подтверждения.

Что же касается компании, которая будет собирать новые Айфоны, то Pegatron является крупнейшим партнёром Apple в этом сегменте, уступая пальму первенства только Foxconn. При этом намечается расширение производственных мощностей, так как в начале 2021 года производитель уже выкупил землю под строительство заводов на сумму 14,2 млн. долларов США.

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И что примечательно, находится эта земля в Индии, поэтому не исключено, что совсем скоро продукцию Apple будут собирать на полуострове Индостан. Во всяком случае, специально под это дело уже выделено около 150 млн. инвестиционных долларов.