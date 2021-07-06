Основным сборщиком компактных iPhone 13 min будет тайваньский поставщик Apple компания Pegatron
Как сообщает независимое информационное издание MacRumors, ссылающееся на авторитетный инсайдерский источник в преддверии выпуска iPhone 13 mini, собирать смартфон будет известная в Тайване компания Pegatron.
реклама
Согласно предварительной информации, ODM-производитель уже заключил часть соглашений на сборку стандартного аппарата 13-й серии с 6,1-дюймовой диагональю дисплея. На очереди младшая версия с экраном на 5,4 дюйма.
Кроме того, стало известно, что 13-й mini станет последним на счету компании аппаратом с такой экранной диагональю. А всё из-за низкого спроса на такие модели, поэтому 14-й mini уже вряд ли появится. Скорее всего, следующее поколение iPhone получит стандартный экран на 6,1 дюйма и 6,7-дюймовый для моделей Pro, хотя эта информация пока не получила официального подтверждения.
Что же касается компании, которая будет собирать новые Айфоны, то Pegatron является крупнейшим партнёром Apple в этом сегменте, уступая пальму первенства только Foxconn. При этом намечается расширение производственных мощностей, так как в начале 2021 года производитель уже выкупил землю под строительство заводов на сумму 14,2 млн. долларов США.
реклама
И что примечательно, находится эта земля в Индии, поэтому не исключено, что совсем скоро продукцию Apple будут собирать на полуострове Индостан. Во всяком случае, специально под это дело уже выделено около 150 млн. инвестиционных долларов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила