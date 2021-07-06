Компания LG стремится к сотрудничеству с Apple после выхода из рынка мобильной электроники
Совсем недавно появилась информация о том, что южнокорейский промышленный гигант LG дал добро на реализацию продукции Apple в своих фирменных салонах. А сегодня стало известно, что компания ищет возможности сделать сотрудничество с американским брендом ещё более тесным.
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Не так давно LG организовала промоакцию продукции Apple, используя площадку онлайн-магазинов для собственных сотрудников Lifecare. По имеющейся информации, такой опыт на счету компании является первым. При этом стоит напомнить, что ранее представители LG сообщили о своих намерениях уйти с рынка мобильной электроники уже в ближайшей перспективе, что обусловлено многолетними убытками компании в этом сегменте.
Также нужно отметить, что по состоянию на сегодняшний день производитель уже успел наладить выпуск отдельных комплектующих для Apple, куда входят модули камер и дисплеи. А некоторые аналитики увидели в сотрудничестве LG с изготовителем электрокаров Magna International намерение поработать в этом же направлении с Apple.
В копилку совместных проектов с «Яблоком» стоит добавить создание специального подразделения LG Uplus по разработке офисной рабочей среды, совместимой с iOS, для сотрудников, использующих iPhone.
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В свою очередь в Apple нацелены занять нишу в южнокорейском рынке, которая образовалась после ухода LG. Компания даже организовала несколько акций для привлечения покупателей, среди которых программа Trade-In, позволяющая менять старые устройства LG на продукцию Apple с доплатой, а также субсидия на приобретение собственной продукции в размере 130 долларов США.
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