Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на то, что южнокорейские разработчики семимильными шагами отвоёвывают свою нишу на рынке тяговых батарей, только за прошлый год заняв почти 35% от общей доли, в сфере сырьевых сопутствующих материалов им по-прежнему очень далеко до Японии и КНР.

реклама

Для понятия масштабов этого лидерства стоит привести несколько цифр. Так, только в анодном производстве китайская доля превышает 80%, тогда как в сегменте катодов показатели Поднебесной превысили 72%.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

По данным ресурса Business Korea, ссылающегося на исследования, проведенные институтом Yano Economic Research Institute, весь рынок производства компонентов для литиевых батарей можно условно разделить на 4-е сегмента, среди которых аноды, катоды, электролит и сепараторы. При этом рынок растёт, и только за прошедший год объёмы производства увеличились до 23.3 млрд. долларов США, что на 13.1% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Примечательно, что лидирует именно Япония и Китай, тогда как корейская продукция по-прежнему на заднем плане, несмотря на незначительный прирост до 9, 6.8 и 8.5% в сегменте катодного, анодного и сепараторного производства. Если же сравнивать Японию и КНР, то пальма первенства закреплена именно за Китаем, чего только стоит его 80-процентная доля по производству анодов против японских 12.3%.

реклама

Кроме того, китайские компании поставляют больше 73% сырья для электролитного производства и 62% - для сепараторного. Японские же показатели не превышают 17.2 и 29.3%, соответственно, что довольно солидно для мирового уровня, но ничтожно мало по сравнению с китайскими объёмами производства.