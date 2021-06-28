Южная Корея расширяет присутствие на рынке материалов для литиевых аккумуляторов
Несмотря на то, что южнокорейские разработчики семимильными шагами отвоёвывают свою нишу на рынке тяговых батарей, только за прошлый год заняв почти 35% от общей доли, в сфере сырьевых сопутствующих материалов им по-прежнему очень далеко до Японии и КНР.
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Для понятия масштабов этого лидерства стоит привести несколько цифр. Так, только в анодном производстве китайская доля превышает 80%, тогда как в сегменте катодов показатели Поднебесной превысили 72%.
По данным ресурса Business Korea, ссылающегося на исследования, проведенные институтом Yano Economic Research Institute, весь рынок производства компонентов для литиевых батарей можно условно разделить на 4-е сегмента, среди которых аноды, катоды, электролит и сепараторы. При этом рынок растёт, и только за прошедший год объёмы производства увеличились до 23.3 млрд. долларов США, что на 13.1% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Примечательно, что лидирует именно Япония и Китай, тогда как корейская продукция по-прежнему на заднем плане, несмотря на незначительный прирост до 9, 6.8 и 8.5% в сегменте катодного, анодного и сепараторного производства. Если же сравнивать Японию и КНР, то пальма первенства закреплена именно за Китаем, чего только стоит его 80-процентная доля по производству анодов против японских 12.3%.
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Кроме того, китайские компании поставляют больше 73% сырья для электролитного производства и 62% - для сепараторного. Японские же показатели не превышают 17.2 и 29.3%, соответственно, что довольно солидно для мирового уровня, но ничтожно мало по сравнению с китайскими объёмами производства.
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