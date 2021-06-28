Компания Apple планирует увеличить экраны iPad Pro
Мировой производитель Apple славится производством планшетных компьютеров, оснащённых самым большим дисплеем. Так, диагональ последних поколений iPad достигла 12,9 дюйма, но, похоже, «яблочным» разработчикам этого явно недостаточно.
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Если верить авторитетному инсайдеру в мире IT Марку Гурману, в планах специалистов компании пересмотр размера экрана iPad, который состоится уже в ближайшие несколько лет. Мало того, ходит информация о том, что модельный ряд, готовящийся к выпуску в следующем году, получит стеклянные задние панели, правда, диагональ их дисплея пока ещё останется прежней, составив 11 и 12,9 дюйма.
Что касается дальнейших намерений разработчиков перейти к расширенному формату, то они обусловлены стремлением компании стереть границу между планшетными ПК и полноценными ноутбуками. Кроме того, этим планам сопутствует стремительно растущий спрос на устройства, работающие под управлением операционной системы iPadOS, поэтому увеличение экрана – это вполне предсказуемый шаг.
К слову, аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке макбуков, максимальная диагональ которых на сегодняшний день достигла 16 дюймов. Что же касается перехода на стеклянный тыл, то и тут всё предсказуемо, ведь не секрет, что такое оснащение используется не столько из эстетических соображений, сколько для применения беспроводных зарядных технологий.
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Также ожидается, что планшеты нового поколения будут поддерживать и функцию реверсивного заряда для подзарядки iPhone или TWS-наушников.
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