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Мировой производитель Apple славится производством планшетных компьютеров, оснащённых самым большим дисплеем. Так, диагональ последних поколений iPad достигла 12,9 дюйма, но, похоже, «яблочным» разработчикам этого явно недостаточно.

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Если верить авторитетному инсайдеру в мире IT Марку Гурману, в планах специалистов компании пересмотр размера экрана iPad, который состоится уже в ближайшие несколько лет. Мало того, ходит информация о том, что модельный ряд, готовящийся к выпуску в следующем году, получит стеклянные задние панели, правда, диагональ их дисплея пока ещё останется прежней, составив 11 и 12,9 дюйма.

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Что касается дальнейших намерений разработчиков перейти к расширенному формату, то они обусловлены стремлением компании стереть границу между планшетными ПК и полноценными ноутбуками. Кроме того, этим планам сопутствует стремительно растущий спрос на устройства, работающие под управлением операционной системы iPadOS, поэтому увеличение экрана – это вполне предсказуемый шаг.

К слову, аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке макбуков, максимальная диагональ которых на сегодняшний день достигла 16 дюймов. Что же касается перехода на стеклянный тыл, то и тут всё предсказуемо, ведь не секрет, что такое оснащение используется не столько из эстетических соображений, сколько для применения беспроводных зарядных технологий.

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Также ожидается, что планшеты нового поколения будут поддерживать и функцию реверсивного заряда для подзарядки iPhone или TWS-наушников.