В следующем году 45 % смартфонов будут оснащены AMOLED-экранами
Спрос на смартфоны, в основе которых используются матрицы на органических светодиодах, продолжает уверенно набирать обороты, в пользу чего говорят цифры, озвученные в TrendForce.
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Согласно этим данным, только в 2021-м году общая доля смартфонов на AMOLED-дисплеях составит почти 40% от всего рынка, тогда как в следующем 2022-м этот показатель имеет все шансы составить целых 45%. Обращая цифры в простой язык, нетрудно понять, что количество мобильных устройств с оснащением достигнет половины, что само по себе является серьёзным показателем.
Есть и довольно простое объяснение текущим тенденциям, ведь практически все ведущие производители, включая таких мировых титанов, как Samsung и Apple используют в собственной продукции именно AMOLED-экраны. И по сути единственной преградой для дальнейшего роста числа таких смартфонов может стать недостаток интегральных схем, без которых управление AMOLED-дисплеями становится невозможным.
В настоящее время производство таких компонентов сосредоточено в рамках только четырёх промышленных гигантов – южнокорейского Samsung, тайваньского Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., GlobalFoundries и UMC. Тем временем никуда не делась и проблема электронных чипов, которых катастрофически не хватает на фоне определенных трудностей с доставкой.
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Текущая тенденция нанесла серьёзный урон всем сферам мобильных технологий, и когда удастся качественно исправить ситуацию, неизвестно.
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