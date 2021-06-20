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Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами

Компания уже запатентовала новую разработку, но о планах её реализации пока ничего не известно.
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Крупнейший китайский производитель электроники Xiaomi запатентовал уникальную технологию зарядки мобильных гаджетов звуковыми волнами. Информация об этом была недавно опубликована на официальном сайте госуправления по вопросам интеллектуальной собственности Китая.

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Согласно этим данным, авторы разработки собираются заряжать гаджеты звуковыми волнами, используя вместо традиционной зарядной станции особый прибор, представляющий собой своеобразный акустический генератор. Последний будет продуцировать волны, которые в свою очередь смогут улавливаться мелкой мобильной электроникой, а точнее, встроенными в аппараты специальными приёмниками.

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Что касается последовательности процесса такой зарядки, то после улавливания датчиком эти волны будут преобразовываться в электроэнергию, необходимую для восстановления израсходованного зарядного цикла. Известно также, что в качестве энергетических преобразователей могут быть использованы различные альтернативные источники, контактирующие с внешней средой. Наглядный тому пример – солнечные панели.

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Единственный момент, явно добавляющий ложку дёгтя в эту бочку мёда, заключается в том, что в настоящее время речь идёт о разработке, которая может таковой и остаться. Во всяком случае, о каких-то конкретных планах на реализацию этого проекта со стороны Xiaomi, речи не идёт, и не исключено, что данный патент так и не будет реализован на практике в промышленных масштабах. 

С другой стороны, гигант продолжает реализовывать самые смелые решения, доказательством чему стало зарядное устройство Air Charge, способное раздавать энергию на приличном расстоянии сразу нескольким устройствам. А это значит, что шанс есть, причём довольно ощутимый.

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xiaomi технологии зарядка разработки зарядная станция
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