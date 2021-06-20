Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами
Крупнейший китайский производитель электроники Xiaomi запатентовал уникальную технологию зарядки мобильных гаджетов звуковыми волнами. Информация об этом была недавно опубликована на официальном сайте госуправления по вопросам интеллектуальной собственности Китая.
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Согласно этим данным, авторы разработки собираются заряжать гаджеты звуковыми волнами, используя вместо традиционной зарядной станции особый прибор, представляющий собой своеобразный акустический генератор. Последний будет продуцировать волны, которые в свою очередь смогут улавливаться мелкой мобильной электроникой, а точнее, встроенными в аппараты специальными приёмниками.
Что касается последовательности процесса такой зарядки, то после улавливания датчиком эти волны будут преобразовываться в электроэнергию, необходимую для восстановления израсходованного зарядного цикла. Известно также, что в качестве энергетических преобразователей могут быть использованы различные альтернативные источники, контактирующие с внешней средой. Наглядный тому пример – солнечные панели.
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Единственный момент, явно добавляющий ложку дёгтя в эту бочку мёда, заключается в том, что в настоящее время речь идёт о разработке, которая может таковой и остаться. Во всяком случае, о каких-то конкретных планах на реализацию этого проекта со стороны Xiaomi, речи не идёт, и не исключено, что данный патент так и не будет реализован на практике в промышленных масштабах.
С другой стороны, гигант продолжает реализовывать самые смелые решения, доказательством чему стало зарядное устройство Air Charge, способное раздавать энергию на приличном расстоянии сразу нескольким устройствам. А это значит, что шанс есть, причём довольно ощутимый.
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