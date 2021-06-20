Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Крупнейший китайский производитель электроники Xiaomi запатентовал уникальную технологию зарядки мобильных гаджетов звуковыми волнами. Информация об этом была недавно опубликована на официальном сайте госуправления по вопросам интеллектуальной собственности Китая.

реклама

Согласно этим данным, авторы разработки собираются заряжать гаджеты звуковыми волнами, используя вместо традиционной зарядной станции особый прибор, представляющий собой своеобразный акустический генератор. Последний будет продуцировать волны, которые в свою очередь смогут улавливаться мелкой мобильной электроникой, а точнее, встроенными в аппараты специальными приёмниками.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Что касается последовательности процесса такой зарядки, то после улавливания датчиком эти волны будут преобразовываться в электроэнергию, необходимую для восстановления израсходованного зарядного цикла. Известно также, что в качестве энергетических преобразователей могут быть использованы различные альтернативные источники, контактирующие с внешней средой. Наглядный тому пример – солнечные панели.

реклама

Единственный момент, явно добавляющий ложку дёгтя в эту бочку мёда, заключается в том, что в настоящее время речь идёт о разработке, которая может таковой и остаться. Во всяком случае, о каких-то конкретных планах на реализацию этого проекта со стороны Xiaomi, речи не идёт, и не исключено, что данный патент так и не будет реализован на практике в промышленных масштабах.

С другой стороны, гигант продолжает реализовывать самые смелые решения, доказательством чему стало зарядное устройство Air Charge, способное раздавать энергию на приличном расстоянии сразу нескольким устройствам. А это значит, что шанс есть, причём довольно ощутимый.