III квартал текущего года обещает Adobe ощутимый прирост выручки
Известный разработчик ПО для редактуры изображений компания Adobe опубликовала очередные квартальные отчёты по выручке, что позволяет дать краткосрочный прогноз по прибыли на следующий отчётный период.
реклама
Согласно этой аналитике, по итогам III квартала, компании удастся заработать больше, чем по результатам первых двух периодов, что идёт в разрез с теми данными, которые приводят независимые эксперты. В подтверждение столь оптимистичного прогноза приводятся цифры, которые как известно, упрямая вещь.
Так, в соответствии с предоставленными отчётными данными, только за II квартал текущего года Adobe удалось заработать 3,84 млрд. долларов США. Для сравнения отметим, что за этот же период в прошлом году выручка компании составила 3,0 млрд, что на 23% меньше, чем сейчас. При этом аналитики прогнозировали прирост до 3,73 млрд, что позволяет надеяться на ещё более позитивное развитие сценария и на этот раз.
Продемонстрировал существенный прирост и сегмент DM (Digital Media), отвечающий за творческую составляющую и хранилища. В его случае прирост дохода составил 25%, достигнув 2,79 млрд. Если же говорить о маркетинговом сегменте Digital Experience, то и он заметно прибавил в плане доходности, принеся компании 938 млн. долларов, что на 21% больше предыдущих показателей.
реклама
Стоит отметить, что озвучивание этих цифр с обозначением тенденции ощутимого прибыльного прироста поспособствовало подорожанию акций на 2,5%. В итоге теперь одна такая ценная бумага обойдётся потенциальным инвесторам в 551,36 доллара США.
Возвращаясь к прогнозам на III квартал, обозначим, что аналитики сторонних агентств и Adobe анонсируют прибыль компании в размере 3,83 и 3,88 млрд. долларов, соответственно. Немного разнятся и цифры акционного прироста, соответствуя 2,9 и 3 доллара, хотя высока вероятность того, что и здесь данные специалистов Adobe окажутся ближе к истине.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила