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Известный разработчик ПО для редактуры изображений компания Adobe опубликовала очередные квартальные отчёты по выручке, что позволяет дать краткосрочный прогноз по прибыли на следующий отчётный период.

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Согласно этой аналитике, по итогам III квартала, компании удастся заработать больше, чем по результатам первых двух периодов, что идёт в разрез с теми данными, которые приводят независимые эксперты. В подтверждение столь оптимистичного прогноза приводятся цифры, которые как известно, упрямая вещь.

Так, в соответствии с предоставленными отчётными данными, только за II квартал текущего года Adobe удалось заработать 3,84 млрд. долларов США. Для сравнения отметим, что за этот же период в прошлом году выручка компании составила 3,0 млрд, что на 23% меньше, чем сейчас. При этом аналитики прогнозировали прирост до 3,73 млрд, что позволяет надеяться на ещё более позитивное развитие сценария и на этот раз.

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Продемонстрировал существенный прирост и сегмент DM (Digital Media), отвечающий за творческую составляющую и хранилища. В его случае прирост дохода составил 25%, достигнув 2,79 млрд. Если же говорить о маркетинговом сегменте Digital Experience, то и он заметно прибавил в плане доходности, принеся компании 938 млн. долларов, что на 21% больше предыдущих показателей.

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Стоит отметить, что озвучивание этих цифр с обозначением тенденции ощутимого прибыльного прироста поспособствовало подорожанию акций на 2,5%. В итоге теперь одна такая ценная бумага обойдётся потенциальным инвесторам в 551,36 доллара США.

Возвращаясь к прогнозам на III квартал, обозначим, что аналитики сторонних агентств и Adobe анонсируют прибыль компании в размере 3,83 и 3,88 млрд. долларов, соответственно. Немного разнятся и цифры акционного прироста, соответствуя 2,9 и 3 доллара, хотя высока вероятность того, что и здесь данные специалистов Adobe окажутся ближе к истине.