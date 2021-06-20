Vivo анонсировала смартфон Vivo Y12A с процессором Snapdragon 439 и батареей ёмкостью 5000 мАч
Известный китайский производитель Vivo порадовал своих поклонников новой моделью смартфона из среднего сегмента Y21A с большим безрамочным IPS-экраном на 6,51 дюйма (1600 х 720 пикселей) с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.
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Для обеспечения полноценной работы такого дисплея разработчики предусмотрели соответствующую аппаратную основу в виде 8-ядерного чипсета Snapdragon 439 от Qualcomm с 2-гигагерцовой тактовой частотой, графическим процессором Adreno 505 и фирменным модемом X6 LTE, обладающим максимальной скоростью передачи данных до 150 Мбит/с.
Объём оперативной памяти смартфона составляет 3 ГБ, тогда как встроенное хранилище получило 32 ГБ с возможностью расширения при помощи карты памяти microSD.
Средним оказалось и разрешение камер: 8 Мп для фронтального модуля и 13/2 Мп – для двойного основного, предусматривающего портретную съёмку. За автономную работу новинки от Vivo отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой стандартной и реверсивной зарядки на 10 и 5 Вт, соответственно.
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Также смартфон получил стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём для проводной гарнитуры и привычное для продукции компании оформление. Стоимость аппарата ориентировочно составляет 145 долларов США.
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