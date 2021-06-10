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Мир стоит на пороге новых технологий, когда объёмы накопителей будут достигать немыслимых размеров. Во всяком случае, в пользу этого говорит заявление крупнейшего японского производителя Showa Denko, который планирует создать совместно с Seagate 80-терабайтные накопители 3,5-дюймового типоразмера.

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Конечно, реализация проекта – дело не скорое, но сегодня уже известно, каким именно образом производители собрались водворять свои планы в реальность. По предварительным данным, в качестве покрытия для носителя будет использоваться сплав железа и платины, применяемый Seagate и ранее в своих жёстких накопителях, разрабатываемых в соответствии с HAMR-технологией.

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Единственное серьёзное отличие между образцами прошлого и будущего заключается в применении стеклянных пластин вместо алюминиевых, которые, к слову, активно используются и в разработках Showa Denko. Что же, это очевидно, ведь для дальнейшего наращивания плотности записи на HDD алюминиевые пластины просто не подходят. Примечательно, что об этом заявляет и компания Hoya, которая производит стеклянные пластины.

Тем не менее это вовсе не повод для того, чтобы делать спешные выводы, так как нужно ещё посмотреть, какой политики в этом вопросе будет придерживаться японский производитель Showa Denko. И не стоит исключать, что в скором времени ему всё-таки удастся адаптировать свою фирменную технологию HAMR под алюминиевые пластины, несмотря на заявления конкурента.