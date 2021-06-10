В macOS Monterey предусмотрена функция отката системы до заводских настроек без переустановки
На днях состоялся официальный релиз нового продукта Apple – операционной системы macOS Monterey. При этом пользователи и эксперты ежедневно находят новые функции, информация о которых не была озвучена разработчиками в рамках международной выставки WWDC21.
реклама
Например, для новой ОС доступна тотальная очистка ПК посредством применения команды «Erase All Content and Settings», способной удалить все данные с накопителей, включая установленные пользователями приложения, без необходимости переустанавливать операционную систему.
Специально для этого в меню «Системных настроек» предусмотрена функция, для активации которой достаточно нескольких кликов. В итоге убрав все ключи шифрования, можно легко удалить любые данные с накопителей компьютеров Apple. К слову, опция уже доступна и в бета-версии новой операционки, для чего нужно воспользоваться опциями, представленными в выпадающем меню, при условии наличия админ-доступа в виде пароля.
Стоит напомнить, что до этого тотальная чистка на более ранних версиях ОС осуществлялась с помощью форматирования загрузочного диска с последующей переустановкой всей системы. Теперь же откат до заводской версии будет занимать несколько секунд.
реклама
В настоящее время бета-версия нового продукта остаётся доступной только для разработчиков, тогда как выход общедоступной ОС должен состояться уже в июле этого года.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила