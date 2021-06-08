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Японские и финские промышленники в лице команд Beyond 5G Promotion Consortium, Nokia и Finnish group 6G Flagship, одновременно заявили о совместном намерении заняться разработкой инновационных технологий специально под сети поколения 6G, что позволит немного подвинуть китайцев в этом сегменте на мировом рынке.

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Окончательно о дальнейшей судьбе этого соглашения будет объявлено сегодня в рамках саммита GDS-2021, организаторами которого стали японское Министерство внутренних дел и информационный ресурс Nikkei. Примечательно, что незадолго до этого подобное соглашение о разработке технологий 6G уже было заключено между Японией и США, оцениваясь в перспективе на сумму 4,5 млрд. долларов.

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Что же касается дальнейшего расширения сотрудничества, то очевидно, что оно делается для создания мощной конкуренции на этом поприще для Китая, который всё это время задавал курс на развитие телекоммуникационных технологий.

Во всяком случае, японская промышленная группа вознамерилась создать коммерческий спрос на сети нового поколения в течение следующего десятилетия, планируя подключить к проекту ряд компаний, включая Токийский университет и такие телекоммуникационные организации, как SoftBank Corp., Nippon Telegraph & Telephone, KDDI и другие. Не останутся в стороне и Штаты, которые собираются вовлечь в проект таких титанов, как Intel и Cisco.

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Пока же японцы не могут похвастаться серьёзным привлечением сторонних компаний к 5G-проектам, сильно проигрывая на фоне некоторых зарубежных предприятий. Тем не менее, власти Страны восходящего солнца рассчитывают на то, что в недалёком будущем им всё-таки удастся сравняться, отвоевав свои 10% на рынке патентов и 30% от общей доли ПО и оборудования для сетевого стандарта 6G.