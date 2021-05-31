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Южнокорейская компания LG объявила о завершении выпуска смартфонов ещё в апреле, а сегодня, 31 мая, стал последним днём производства мелкой мобильной электроники, среди которой также и планшеты.

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Конечно, на распродажу выпущенной продукции понадобится ещё какое-то время, поэтому моментально из магазинов она не исчезнет. Кроме того, программная и техническая поддержка мобильных устройств продлятся не менее 3-4 лет, благодаря чему последние смартфоны LG, включая линейку Q, успеют получить 11-ю версию Android. Некоторые модели даже дождутся Android 12, а флагманские версии – 13-е поколение популярной платформы.

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Но суть дела от этого не меняется – это конец мобильной истории LG, и некогда открытый компанией непосредственно под производство смартфонов завод в Хайфоне (Вьетнам) теперь специализируется на бытовой технике с грядущей уже в июле переориентацией остановившихся цехов под новые задачи и нужды.

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То есть ничего смертельного для завода эти пертурбации не несут, особенно если учесть, что крупная электронная техника на предприятии производилась с самого его открытия – то есть с 2015 года. Мало того, в рамках этих производственных мощностей сосредоточены две дочерние фирмы LG – Innotek и LG Display, специализирующиеся на создании камер и экранов.

Что же касается причин для смены курса, то они довольно веские, ведь на кону статус одного из самых крупных производителей бытовой техники, за который успешно борется LG, имея весьма неплохие перспективы на этом поприще.

По крайне мере, одного из своих конкурентов в данной сфере Whirpool компания уже обошла. В то же время, производитель освободил занимаемую ранее нишу на корейском рынке смартфонов, за которую уже начали бороться два других мировых гиганта – Samsung и Apple.