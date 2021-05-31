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Вчера в сети появилась информация о том, что отделившаяся от попавшего под санкции китайского гиганта Huawei компания Honor также останется без доступа к сервисам Google, из-за чего её продукция сможет продаваться только на территории Поднебесной.

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Однако сегодня представители Honor поспешили опровергнуть эту информацию, заявив о том, что она является ложной, особенно если учесть тот факт, что компания уже успела стать ассоциативным членом GSMA. Кроме того, уже некорректно связывать Honor с Huawei, поскольку после своего ухода в свободное плавание, компания полноценно функционирует и насчитывает 8 тысяч сотрудников во всех сферах производства.

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Также восстановлены рабочие контакты с крупными поставщиками комплектующих, среди которых Qualcomm, AMD, Microsoft и др., а с июня Honor выходит на полный объём поставок своих чипов, о чём сообщил генеральный директор Чжао Мин.

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Во втором полугодии компания намерена запустить линейку смартфонов на флагманских процессорах Snapdragon 888/Pro ведущего американского производителя, с предшествующей им серией аппаратов на Snapdragon 778G 5G.

И на всех этих моделях уже будут предустановлены Google-сервисы, что окончательно опровергает все те домыслы и слухи, которые ходят вокруг Honor на фоне санкций США против её бывшего хозяина Huawei.