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На иностранных ресурсах всё чаще мелькает информация о том, что совсем скоро будет представлена новая мини-консоль Nintendo Switch с обновлённой аппаратной основой и OLED-экраном.

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При этом упоминается не только сама приставка, но и точная дата её официального релиза и старта продаж. Согласно этим данным, выпуск новинки состоится уже в этом июле, чему будет предшествовать анонс, то есть до выставки Е3, запланированной на 12 июня.

Что касается розничных продаж, то в случае, если всё сказанное выше будет иметь место, они могут смело стартовать уже в начале-середине грядущей осени. Возвращаясь к анонсу, стоит отметить, что он позволит продемонстрировать основные возможности гейминга, запущенного на обновлённой консоли.

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По предварительной информации, новая версия Nintendo Switch будет работать на мощном графическом процессоре NVIDIA с поддержкой технологии DLSS и 4K, а также получит OLED-дисплей производства Samsung с диагональю 7 дюймов.

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Несмотря на наблюдающийся дефицит комплектующих, поставщики уже сейчас заявляют о том, что готовы к выполнению всех будущих заказов в полном объёме, объясняя это менее мощным и востребованным железом по сравнению с продукцией гигантов Microsoft и Sony.

В то же время, не стоит путать эти обещания с удовлетворением стремительно растущего спроса, ведь судя по прошлому году, компания не смогла обеспечить своей продукцией многие регионы.