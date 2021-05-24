Компания Micron обошла Samsung по норме прибыли на рынке оперативной памяти
Не один год подряд лидирующие позиции в сфере производства микросхем на мировом рынке занимал Samsung, на долю которого, по данным за прошлый год, приходилось целых 41,7%. Всё это время производитель Micron довольствовался скромным третьим местом, показав долю в 23,5%.
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Но всё течёт, всё меняется, и столкнувшийся с ростом расходов южнокорейский гигант был вынужден уступить пальму первенства менее успешной компании. При этом стоит отметить, что тенденции на снижение рыночной доли Samsung наблюдались ещё с 2016 года, когда ОЗУ-сегмент производителя просел почти на 5% с 46,6 до 41,7%. Потеряла драгоценные 2% и доля SSD, составив 34,1%.
В то же время Micron продолжал потихоньку наращивать свой потенциал, подтянув долю операционной прибыли до 20%. А здесь ещё у Samsung затормозили поставки, что было обусловлено остановкой производственного процесса на техасском заводе на фоне погодных катаклизмов.
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Ещё один козырь новоиспеченного конкурента заключается в его кадровой политике. Так, после слияния с Epida Memory Micron достались квалифицированные сотрудники, ряды которых пополнили лучшие кадры из других крупных компаний, вроде Toshiba.
Сопоставимо развиваются и производственные процессы компании Micron, которая уже сейчас готова к выпуску микросхем для ОЗУ по 15-нанометровому технологическому процессу. К тому же производитель уже наладил выпуск 3D NAND для SSD.
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