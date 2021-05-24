Приложение Samsung Notes преодолело отметку в 1 миллиард скачиваний в Play Market
Известно, что многие фирменные приложения южнокорейского IT-гиганта Samsung пользуются большой популярностью среди владельцев Android-устройств, в пользу чего говорит количество их скачиваний. Но такого фурора, который произвело приложение Samsung Notes, не ожидал никто – софт скачали в Play Market более миллиарда раз.
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Многофункциональное приложение примечательно тем, что с его помощью можно отправлять файлы в PDF-формате с возможностью добавлять в них голосовые и введённые вручную заметки. Такой функционал оказался неожиданно востребованным, хотя компания не спешит устанавливать приложение по умолчанию на все устройства без исключения. Объясняется такое решение тем, что изначально софт разрабатывался специально для аппаратов, поддерживающих ручной ввод данных с помощью фирменного цифрового пера S Pen.
Однако на момент запуска приложения такой поддержку имела далеко не вся выпускаемая Samsung продукция, а только отдельные её модели, вроде Galaxy Note и ещё пары планшетных ПК. Со временем небольшой ассортимент был разбавлен линейкой Galaxy S, что в значительной мере поспособствовало общему числу скачиваний Samsung Notes. Кроме того, многие пользователи смогли оценить по достоинству данный софт даже без использования стилуса.
В итоге с каждым днём количество скачиваний приложения в магазине встроенных покупок Google Play Market продолжает расти, и вероятнее всего миллиард – это далеко не предельное значение. Да и статистика прошлых лет явно говорит об этом, ведь это не первый продукт компании, который пользуется таким спросом.
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