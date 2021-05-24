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Почему бы не использовать блокчейн не только для криптовалютных транзакций? Похоже, аналогичного мнения придерживаются и почта Австрии, которая решила воспользоваться данной технологией для логистики, в частности, контроля всех отправлений.

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Австрийская почтовая организация разработала первую в мире почтовую марку со встроенным NFC-чипом и соответствующим дизайном – лицевую сторону микросхемы, содержащей цифровой токен, украсил кит, как символ самых крупных игроков на криптовалютном рынке. Выбранное оформление идеально вписалось в общую тематику представленной ранее линейки марок австрийской службы с единорогом и собакой, с явной отсылкой к криптовалюте Dogecoin.

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Кроме того, ещё в 2017 году компания попробовала свои силы в выпуске криптовалютных ваучеров, номинал которых составил 500 евро. Что же касается последней новинки, то на сегодняшний день марка с китом оценена в 9,90 евро. Ожидается, что её выпустят тиражом не менее 100 тысяч экземпляров, и первые из них начнут обращаться уже в следующем месяце.

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Если всё пойдёт как запланировано, то использование блокчейн-технологии в данной сегменте позволит в значительной мере улучшить скорость, качество и безопасность корреспонденции. При этом для считывания зашифрованной в чипе информации понадобится специальное оборудование в виде сканеров, которыми теперь предстоит вооружиться всем почтовым отделениям.