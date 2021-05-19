Компания Huawei представила «умные» телевизоры нового поколения Smart Screen SE
Сегодня китайский производитель Huawei презентовал новое поколение smart-TV Smart Screen SE с поддержкой 4K и высоким матричным разрешением 3840 х 2160 точек. Всего в рамках линейки предусмотрены две диагональные конфигурации на 55 и 65 дюймов, в обоих вариантах полезная площадь экрана составляет 95,1%. Такого эффекта удалось достичь за счёт ультратонких рамок.
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Рекордно высоким является и охват цветового DCI-P3-пространства – этот показатель равен 92%. Ещё одной особенностью новинки стала встроенная 13-мегапиксельная камера, предназначенная в первую очередь для ведения групповых эфиров в рамках видеотелефонии. Позаботился производитель и о конфиденциальности, предусмотрев возможность демонтажа или поворота объектива встроенного сенсора, в случае, если в его эксплуатации не возникнет необходимости.
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В качестве операционной системы в телевизорах используется фирменная платформа компании Huawei Harmony OS, обеспечивающая синхронизацию телевизора с любыми гаджетами, так же работающими под «гармоничным» управлением. Для поддержания беспроводного соединения на ТВ предусмотрены Wi-Fi и NFC-модули.
Из других особенностей новинки стоит выделить возможность улучшения качества транслируемого контента вручную, а также минимальная нагрузка на глаза, обеспечиваемая за счёт поддержки TÜV Rheinland-стандарта, снижающего интенсивность воздействия синего спектра и мерцающего эффекта.
По предварительным данным, старт продаж состоится уже 1 июня, стоимость «умных» телевизоров составит $510 и $670 за 55 и 65-дюймовую TV-панель, соответственно.
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