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Сегодня между шведским производителем Ericsson и южнокорейским гигантами Samsung было достигнуто полное взаимопонимание в спорном вопросе о глобальном патентном лицензировании, из-за которого у шведов просела выручка с 298,8 до 95,3 млн. долларов США.

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Спор между двумя крупнейшими производителями завязался ещё в прошлом декабре, и это после многолетнего затишья с 2012 года, когда на решение конфликта понадобилось около 2-х лет. К счастью, на этот раз на урегулирование ушло не более нескольких месяцев, в результате чего был положен конец судебным разбирательствам, стартовавшим сразу в нескольких странах. Теперь же будут отозваны и все поданные ранее в торговую Комиссию (ITC) США иски.

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Кроме того, по итогам достигнутого компромисса между Ericsson и Samsung было заключено многолетнее соглашение, в рамках которого удалось обговорить условия перекрёстного лицензирования на реализацию сетевого оборудования и сотовых телефонов, начиная с 1 мая текущего года.

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Конечно, все детали этой сделки раскрыты не были, поскольку партнёры предпочли сохранять конфиденциальность, но стало известно, что компании договорились продвигать собственную продукцию в сфере открытой стандартизации и области различных решений для обычных пользователей и представителей бизнес-сегмента.

Что же, весьма перспективно, если учесть, что каждый год один только производитель Ericsson инвестирует до 4,8 млн. долларов в различные научно-исследовательские проекты, насчитывая в своём патентном портфеле до 57 тысяч всевозможных разработок, тогда как роялти гиганта составляет не меньше трети его операционного дохода.