Власти США считают, что цифровой юань Китая не обрушит доллар
Американская комиссия по ценным бумагам SEC прокомментировала в положительном ключе намерения китайских властей запустить в общий оборот электронный вариант своей национальной валюты.
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Представители ведомства отметили, что все мировые цифровые валюты по-прежнему обеспечиваются американским долларом, поэтому никакой угрозы для последнего появление китайского электронного юаня на общем рынке не несёт.
В частности, об этом заявила отстаивающая интересы комиссии Хестер Пирс, что немного снизило градус напряжения, возникшего на фоне заявлений ряда аналитиков о возникновении потенциальной опасности для доллара на фоне планов Поднебесной.
Кроме того, руководство SEC делает ставку на стейблкоины (частные криптовалюты), которые по их мнению имеют все шансы стать достойным конкурентом китайской «цифре». На сегодняшний день эти валюты подкреплены фиатными (реальными) деньгами или определёнными товарами, но если удастся перевести их на долларовую поддержку, то в дальнейшем можно будет не беспокоиться на счёт влияния цифровой валюты КНР на мировой рынок.
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Глава ФР (Федерального резерва) США Джером Пауэлл так же не выражает особой обеспокоенности по этому вопросу, утверждая, что подобная активность со стороны китайских властей не станет поводом для того, чтобы предпринимать аналогичные ответные меры. И даже наоборот, американцы решили не торопиться в этом деле, чтобы внимательно всё изучить, избежав грубых ошибок.
Возвращаясь к стейблкоинам, на которые США делают ставку, как на равнозначный противовес цифровому юаню, стоит отметить, что в настоящее время его капитализация не идёт ни в какое сравнение с капитализацией биткоина, уже достигшей 1 триллиона долларов.
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