Департамент цифровых технологий Великобритании проведёт расследование покупки ARM компанией NVIDIA
На информационном ресурсе Bloomberg появилась информация о том, что британский департамент цифровых технологий дал поручение о проведении тестирования процессорных архитектур ARM от разработчика NVIDIA (США) на предмет угрозы национальной безопасности.
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Цена вопроса – 40 млрд. американских долларов, поэтому глобальная проверка перед многомиллиардной сделкой, изначально запланированной на 30 июля, вполне уместна. К слову, отчёт о проведённых исследованиях должен быть предоставлен до обозначенного дедлайна, чтобы можно было наверняка знать, насколько целесообразными и безопасными для Объединённого Королевства в целом являются грядущие закупки.
Также стоит отметить, что инициировать глобальное тестирование взялся секретарь обозначенного выше ведомства Оливер Дауден, который характер потенциальной угрозы не обозначил, зато сослался на рекомендации неких инвесторов или лиц, контролирующих инвестиционную безопасность в стране.
Попутно Дауден обозначил положительное отношение британских властей к дальнейшему развитию IT-индустрии в целом, даже если оно подразумевает внедрение зарубежных технологий. Что касается ARM, то главное подозрение к этому оснащению обусловлено тем, что ранее оно уже было связано с оборонными ведомствами и государственной нацбезопасностью.
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Прокомментировали текущую ситуацию и в NVIDIA, утверждая, что не видят никаких проблем ни в грядущем исследовании, ни в дальнейших отношениях с британцами, несмотря на то, что после обнародования заявления Даудена акции компании просели на нью-йоркской бирже на 1,8%.
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