Министерство финансов Великобритании предлагает выпустить цифровой фунт стерлингов Britcoin
На официальном ресурсе Reuters появилась весьма любопытная информация, согласно которой, совсем скоро в британском экономическом пространстве может появиться цифровой фунт стерлингов с созвучным названием Britcoin.
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Такие намерения правительства Объединённого королевства озвучил министр финансов Риши Сунак. Также он рассказал о том, что контроль над цифровой валютой будет закреплён за правительственным ведомством, тогда как пользоваться Бриткоином смогут не только предприниматели, но и простые подданные британской Короны.
Кроме того, были озвучены и некоторые привилегии от пользования первыми английскими цифровыми деньгами, а в частности, потенциальная возможность прямого ведения банковских счетов в обход посреднических платежей.
Что же касается перспектив реализации этого проекта, то в настоящее время известно, что министр финансов уже дал соответствующее распоряжение о создании Britcoin, после чего начала формироваться рабочая группа с участием сотрудников королевского казначейства и Банка, которые проведут все необходимые исследования этой сферы. Только после полной оценки всех возможных рисков будет принято окончательное решение о том, быть ли Бриткоину или придётся повременить с его полноценным внедрением в финансовый сектор.
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Стоит отметить, что Британское королевство – не первое государство, раздумывающее над внедрением цифровых денег в экономическое пространство, заручившись поддержкой Центробанка.
Ранее такую инициативу уже проявил Китай, власти которого не только успели принять положительное решение о создании цифровых денег, но и запустили в экспериментальное обращение. В России тоже заговорили о цифровом рубле в начале апреля, и по предварительным данным, уже в декабре ЦБ может выпустить прототип собственной цифровой валюты с перспективой её полноценного тестирования в 2022 году.
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