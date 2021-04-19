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На официальном ресурсе Reuters появилась весьма любопытная информация, согласно которой, совсем скоро в британском экономическом пространстве может появиться цифровой фунт стерлингов с созвучным названием Britcoin.

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Такие намерения правительства Объединённого королевства озвучил министр финансов Риши Сунак. Также он рассказал о том, что контроль над цифровой валютой будет закреплён за правительственным ведомством, тогда как пользоваться Бриткоином смогут не только предприниматели, но и простые подданные британской Короны.

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Кроме того, были озвучены и некоторые привилегии от пользования первыми английскими цифровыми деньгами, а в частности, потенциальная возможность прямого ведения банковских счетов в обход посреднических платежей.

Что же касается перспектив реализации этого проекта, то в настоящее время известно, что министр финансов уже дал соответствующее распоряжение о создании Britcoin, после чего начала формироваться рабочая группа с участием сотрудников королевского казначейства и Банка, которые проведут все необходимые исследования этой сферы. Только после полной оценки всех возможных рисков будет принято окончательное решение о том, быть ли Бриткоину или придётся повременить с его полноценным внедрением в финансовый сектор.

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Стоит отметить, что Британское королевство – не первое государство, раздумывающее над внедрением цифровых денег в экономическое пространство, заручившись поддержкой Центробанка.

Ранее такую инициативу уже проявил Китай, власти которого не только успели принять положительное решение о создании цифровых денег, но и запустили в экспериментальное обращение. В России тоже заговорили о цифровом рубле в начале апреля, и по предварительным данным, уже в декабре ЦБ может выпустить прототип собственной цифровой валюты с перспективой её полноценного тестирования в 2022 году.