Цукерберг наступает на пятки Clubhouse: в Facebook появятся голосовые сообщения в ленте новостей
Не успела появиться социальная платформа Clubhouse, предлагающая совершенно новый формат для исключительно голосового общения в специально отведённых для этого чатах-комнатах, как нечто подобное начали активно пробовать воплотить в жизнь и другие разработчики.
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Например, не дремлют и в Facebook, где уже сейчас заявляют о скором запуске проекта социального аудио, как о некой альтернативе Clubhouse с уклоном в подкастную историю через Spotify. Кроме того, известно также, что именно запланировала команда Цукерберга. Согласно этим планам, социальная платформа получит следующий аудио-функционал:
- аудиовариант Rooms – эдакий аналог Zoom, запущенный ещё год назад, когда на фоне пандемии произошла популяризация служб аудио и видеообщения;
- сама альтернатива Clubhouse (точное название продукта остаётся неизвестным), позволяющая записывать голосовые сообщения, публикуя их в собственной новостной ленте по аналогии с используемым сегодня медиаконтентом;
- возможность записи и публикации на стене и в ленте Facebook коротких голосовых посланий;
- приложение для подкастного поиска, напрямую связанное со Spotify.
Конечно, в настоящее время ещё не озвучивается, когда именно перечисленные продукты получат практическую реализацию, но планы у Facebook однозначно многообещающие и громкоговорящие.
По всей видимости первой ласточкой станет аудиовариант Rooms, тогда как другие продукты будут появляться постепенно и, скорее всего, в виде бета-версий.Также стоит напомнить, что подобные процессы можно наблюдать и в Twitter с его Space, а также у Apple, правда, без особых подробностей, которые наверняка станут известны уже в ближайшее время.
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