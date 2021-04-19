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Не успела появиться социальная платформа Clubhouse, предлагающая совершенно новый формат для исключительно голосового общения в специально отведённых для этого чатах-комнатах, как нечто подобное начали активно пробовать воплотить в жизнь и другие разработчики.

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Например, не дремлют и в Facebook, где уже сейчас заявляют о скором запуске проекта социального аудио, как о некой альтернативе Clubhouse с уклоном в подкастную историю через Spotify. Кроме того, известно также, что именно запланировала команда Цукерберга. Согласно этим планам, социальная платформа получит следующий аудио-функционал:

аудиовариант Rooms – эдакий аналог Zoom, запущенный ещё год назад, когда на фоне пандемии произошла популяризация служб аудио и видеообщения;

сама альтернатива Clubhouse (точное название продукта остаётся неизвестным), позволяющая записывать голосовые сообщения, публикуя их в собственной новостной ленте по аналогии с используемым сегодня медиаконтентом;

возможность записи и публикации на стене и в ленте Facebook коротких голосовых посланий;

приложение для подкастного поиска, напрямую связанное со Spotify.

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Конечно, в настоящее время ещё не озвучивается, когда именно перечисленные продукты получат практическую реализацию, но планы у Facebook однозначно многообещающие и громкоговорящие.

По всей видимости первой ласточкой станет аудиовариант Rooms, тогда как другие продукты будут появляться постепенно и, скорее всего, в виде бета-версий.

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Также стоит напомнить, что подобные процессы можно наблюдать и в Twitter с его Space, а также у Apple, правда, без особых подробностей, которые наверняка станут известны уже в ближайшее время.