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Южнокорейский бренд Samsung решил провести эко-акцию, приурочив к ней выпуск оригинальных беспроводных наушников Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack, частично (на 20%) изготовленных из бытового мусора и доступных для приобретения только на родине бренда.

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Уже, судя по одному только внешнему виду, модель, действительно, заслуживает внимания, она представлена в компактном зарядном кейсе в виде бейсболки и в картонной коробке, выполненной в едином с ним стиле. К слову, выбранный стиль и стал главной фишкой новинки, поскольку разработчики решили использовать любимое бело-зелёное сочетание звезды большого тенниса Стэна Смитта.

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А вот сами наушники, по-видимому, получили стандартное оформление без традиционных для спортивного бренда полосок. Зато производитель анонсировал сразу несколько вариантов цветового оформления корпуса, среди которых классический чёрный, универсальный серебристый и яркий фиолетовый из фирменной палитры Samsung Phantom.

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Что касается технических характеристик устройства, то все они заточены под новую тему Adidas Original, мгновенно активизирующуюся при синхронизации наушников со смартфонами линейки Galaxy. Главная особенность этой темы заключается в том, что она мгновенно видоизменяет экранную блокировку, а вместе с ней и заставки сообщений и вызовов.

В комплекте к новинке прилагается специальный скидочный купон, по которому можно приобрести кроссовки, оформленные в аналогичном стиле. Выпуск наушников, запланированный уже на 7 апреля, будет ограничен тиражом в 6 тысяч экземпляров стоимостью 250 долларов США за каждый комплект.